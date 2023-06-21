В Уфе проходят гастроли Калужского областного драмтеатра

В рамках межрегионального направления на сцене Русдрамтеатра республики пройдут показы спектаклей «Горе от ума», «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», «Гамлет» и «Ханума».

Визит артистов из Калуги реализуется благодаря программам «Большие гастроли» и «Мы – Россия». Она дает возможность творческим коллективам приобрести уникальный профессиональный опыт, а зрителям увидеть лучшие концерты и спектакли. К слову, артисты нашего Русдрама сейчас дают спектакли в Калуге. Гастроли продлятся до 24 июня.