В Аургазинском районе Башкирии увековечили память врачей-первопроходцев

В память о медиках-первопроходцах. В Аургазинском районе увековечили имена Марьям Резяповой и Марии Деренковой – врачей, внесших неоценимый вклад в сохранение здоровья людей на рубеже 19 и 20 веков. Также открыли музей в Толбазинской центральной районной больнице.

Ее образ стал прототипом героини в повести Максима Горького «Мои университеты». Биографические и портретные черты можно найти и у Любови Сомовой из романа «Жизнь Клима Самгина». Фельдшер Макаровского ФАПа Аургазинского района Мария Деренкова на рубеже 19 и 20 веков врачевала, исцеляла и спасла жизни. На месте ее захоронения установили памятную плиту.

Такой же памятник установили и в деревне Буляк в честь Марьям Резяповой – одной из первых женщин-мусульманок-врачей Башкортостана. Жизнь медиков-первопроходцев Аургазинского района выпала на тяжелые годы. Впрочем, у врачей испытаний хватает в любое время.