Стала известна средняя стоимость жилья в Уфе

Горсоветом Уфы утвержден проект расчета рыночной стоимости жилья, которое предназначено для граждан, находящихся в сложных жизненных условиях, в том числе малоимущих. Нововведение дает возможность таким категориям населения получить бесплатное жилье в пределах территории городского округа.

Согласно принятому проекту, жилые помещения должны соответствовать не только санитарным нормам, но и техническим требованиям. Нередки случаи, когда на первичном рынке недвижимости продается жилье с незавершенной отделкой. В этой связи расчет рыночной стоимости приобретения жилого помещения будет основываться на данных вторичного рынка.

В текущем году, стоимость приобретения жилья будет рассчитываться на основе показателя в размере 99,2 тысячи рублей на одного члена семьи. Этот показатель определен с учетом нормы предоставления 14 квадратных метров общей площади жилья на каждого человека.