В Башкирии пройдет пятый турнир по мини-футболу «Олотау Йыйыны»

В Учалах прошла жеребьевка футбольного турнира «Олотау Йыйыны». Это традиционные соревнования по мини-футболу среди сельских команд. Организаторами турнира являются жители деревни Кутуево Учалинского района.
Соревнования пройдут уже в пятый раз и в этом году соберут рекордное количество команд – 32. Гостями турнира станут не только башкирские команды, но и представители Самарской, Курганской и Челябинской областей, а также Республики Татарстан.
В «Олотау Йыйыны» могут участвовать все желающие. Единственное ограничение – игрок, вписанный в заявку команды, обязан иметь прописку либо место рождения в том же населенном пункте, за который он играет. Сильнейшую деревенскую команду определят 14-15 июля. Главным призом станет переходящий кубок и лошадь башкирской породы. Помимо этого, гостей турнира ждёт масштабный фестиваль, мини-сабантуй, а также бесплатное питание на протяжении всего турнира.