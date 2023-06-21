В Башкирии пройдет пятый турнир по мини-футболу «Олотау Йыйыны»

В Учалах прошла жеребьевка футбольного турнира «Олотау Йыйыны». Это традиционные соревнования по мини-футболу среди сельских команд. Организаторами турнира являются жители деревни Кутуево Учалинского района.

Соревнования пройдут уже в пятый раз и в этом году соберут рекордное количество команд – 32. Гостями турнира станут не только башкирские команды, но и представители Самарской, Курганской и Челябинской областей, а также Республики Татарстан.

Есть свои особенности, это не классический мини-футбол, не зальный, это игра, где не всё равно, не все гладко, мяч может отскочить, немного фарта надо иметь, приспособиться к этому полю. Тагир Махмутов, организатор турнира, игрок команды «Ишмекеево»

В «Олотау Йыйыны» могут участвовать все желающие. Единственное ограничение – игрок, вписанный в заявку команды, обязан иметь прописку либо место рождения в том же населенном пункте, за который он играет. Сильнейшую деревенскую команду определят 14-15 июля. Главным призом станет переходящий кубок и лошадь башкирской породы. Помимо этого, гостей турнира ждёт масштабный фестиваль, мини-сабантуй, а также бесплатное питание на протяжении всего турнира.