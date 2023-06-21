Будущее науки: студенты из Уфы получили грант и признание

На заключительном этапе конкурса, инициатором которого выступает Министерством науки России, успех одержал научный союз молодых исследователей из Института права Уфимского университета науки и технологий. Получив заслуженный грант в размере пяти миллионов рублей, энергичные молодые ученые заняли третье почетное место в самой престижной категории. Об этом рассказал Максим Забелин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан. Накануне в ходе конференции молодых ученых в Нижнем Новгороде ребята получили заслуженную награду и признание.

Известно, что в конкурсе участвовали 273 высших учебных заведения из 76 регионов России. Победа в таком конкурсе является знаком превосходства и гарантией качества исследовательской работы, выполненной нашими молодыми специалистами.