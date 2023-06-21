В Башкирии рассказали, сколько человек заболели корью в 2023 году

За период с начала 2023 года в Башкирии корью заболели 57 жителей республики, 41 из которых – дети. Эту информацию предоставило региональное Управление Роспотребнадзора, сообщает ИА «Башинформ».

Представители ведомства подчеркнули, что большее количество заболевших не было привито против этой вирусной инфекции, и напомнили о том, что вакцинация является единственным способом защиты от заболевания. В летний период, когда многие родители находятся в отпусках, а дети на каникулах, сроки вакцинации и ревакцинации могут быть пропущены, поэтому важно соблюдать их своевременность.