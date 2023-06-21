В России приняли закон по примеру опыта в Башкирии

«Нововведения позволят избежать ситуаций, когда аграрии дают объявление об обработках пестицидами только в начале сезона, и пчеловоды вынуждены на долгое время перевозить ульи или перекрывать летки, что влечет большие убытки», — пояснила первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина.