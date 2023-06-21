В России приняли закон по примеру опыта в Башкирии

1 марта 2024 года по всей России в силу вступит закон, который будет обязателен для всех работников сельского хозяйства. Сотрудники предприятий должны будут информировать пчеловодов о том, что поля обработают химикатами.
Предупреждать работники сельского хозяйства должны заблаговременно. Известно, что химикаты вредят пчелам, из-за чего многие особи погибают. Данный закон решили принять по примеру Башкирии. В республике данное правило действует с 2022 года.
«Нововведения позволят избежать ситуаций, когда аграрии дают объявление об обработках пестицидами только в начале сезона, и пчеловоды вынуждены на долгое время перевозить ульи или перекрывать летки, что влечет большие убытки», — пояснила первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина.