В Россию вернулся автомобильный бренд Honda

В Россию вернулся японский бренд автомобилей Honda. В настоящее время в стране начались продажи восьми моделей зарубежной марки.
На сегодняшний день продажи стартовали в Санкт-Петербурге. Там продажами занимается официальный дилер.
В продаже представлены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Все экземпляры 2022 и 2023 годов выпуска.
Официальный дилер заявляет, что все автомобили марки Honda адаптированы под российский рынок. Осенью планируется расширить линейку автомобилей.