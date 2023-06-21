В Уфе планируют строительство на территории в районе Инорс

Уфимская администрация ищет застройщика территории в районе Инорс. В башкирской столице состоятся торги, по результатам которых определят застройщика, с кем будет заключен договор.

В планах обустроить территорию в границах улиц Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжения улицы Дунайской и проектируемой улицы. В квартале при этом сначала снесут многоквартирные и частные дома и другие строения.

Известны также требования к участникам: они должны будут профинансировать работы минимум на 16,6 млрд рублей и иметь 3,6 тысячи квадратных метров для расселения аварийного жилья. Кроме того, необходимо также 320 млн рублей, чтобы обеспечить гарантии для расселяемых жильцов.