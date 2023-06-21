Радий Хабиров провел заседание оргкомитета по подготовке к X Форуму регионов России и Беларуси

В мероприятиях X Форума регионов России и Беларуси в Уфе примут участие более трёх тысяч человек. Деловую, культурную программы мероприятия, а также вопросы безопасности обсудили участники заседания оргкомитета по подготовке и проведению форума. Его провел руководитель региона Радий Хабиров.
Форум регионов России и Беларуси состоится в Уфе с 26 по 28 июня. Его участники обсудят вопросы экономического, социального и гуманитарного сотрудничества. На заседании обсудили состав делегаций, транспортное и медицинское обеспечение, а также подготовку событийных площадок.
В рамках форума на улице Заки Валиди пройдёт фестиваль этнических культур «Улица дружбы» и гастрономический праздник «Дружба народов». А по вечерам у Конгресс-холла буду проходить концерты «Славянский базар в сердце Евразии», «Курай-фест», «Этно-ночь» и «Симфоническая ночь». Радий Хабиров отметил, что Форум регионов станет одним из самых крупных мероприятий по числу участников и в целом по значимости, поэтому важно уделить внимание всем составляющим события.