Радий Хабиров провел заседание оргкомитета по подготовке к X Форуму регионов России и Беларуси

В рамках форума на улице Заки Валиди пройдёт фестиваль этнических культур «Улица дружбы» и гастрономический праздник «Дружба народов». А по вечерам у Конгресс-холла буду проходить концерты «Славянский базар в сердце Евразии», «Курай-фест», «Этно-ночь» и «Симфоническая ночь». Радий Хабиров отметил, что Форум регионов станет одним из самых крупных мероприятий по числу участников и в целом по значимости, поэтому важно уделить внимание всем составляющим события.