Строительство трассы М-12 в Башкирии планируют завершить в рекордные сроки

Сэкономит время и разгрузит дороги. В Башкортостане продолжается строительство участка скоростной трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург, где будет действовать режим автомагистрали. Дорога проходит по трём районам республики – Дюртюлинскому, Бураевскому и Татышлинскому. Одну из самых масштабных дорожных строек должны завершить в рекордные сроки.

Еженедельно строители отчитываются не только на бумаге, но и по видео. Коптер пролетает метр за метром все 140 км участка будущей дороги М-12. Сроки сжаты. Счёт идет не на минуты, но на дни. Трасса станет частью международного транспортного коридора «Запад – Восток». М-12 пройдет по территории России, пересекая Евразию с севера на юг.

Трасса строится по современным технологиям. Учитывая лесные массивы, через которые прокладывают дорогу, она будет оснащена переходами для животных. Над дорожным полотном соорудят девять экодуков, адаптированных под местный ландшафт. Кроме того, будут возведены проходы и проезды для сельхозтехники и прогона скота.

Сейчас строители занимаются разработкой грунта, которым отсыплют дорогу. Тут же находится асфальтобетонный завод. Всё под рукой.

Скоростная трасса будет четырёхполосной. Вдоль трассы также будут предусмотрены дорожные комплексы с АЗС, кафе и гостиницами. За ходом строительства следит и глава республики.

Другие федеральные трассы строились много лет, а теперь еще одна появится всего за два года. У нас слаженная работа, потому что в следующем году по поручению Президента мы эту дорогу должны сдать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы успеть в срок, к работе привлечены ведущие специалисты со всей страны. На многокилометровой строительной площадке трудятся 1200 единиц техники и вдвое больше людей. На пике строительства эти показатели увеличатся.