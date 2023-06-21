В прямом эфире телеканала БСТ пройдет просмотр и обсуждение фильма «Башкортостан. Хроники. СВО»

Что этот фильм значит для БСТ? Вообще наш телеканал – это такая большая видеолетопись республики. И в эти три часа мы попытались вложить всё самое важное и основное о том, как прожила наша республика этот год с лишним, после февраля 2022 года. Как мы все объединились для того, чтобы помочь нашим бойцам на передовой, помочь их семьям и при этом не забывать и о развитии экономики, гуманитарной и социальной сферы.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»