В прямом эфире телеканала БСТ пройдет просмотр и обсуждение фильма «Башкортостан. Хроники. СВО»

Большая
премьера на телеканале БСТ. Завтра и послезавтра жители республики увидят
документальный фильм «Башкортостан. Хроники. СВО». В его основе – материалы
республиканских СМИ о людях Башкортостана, сильных и смелых. И о сложностях,
которые достойно преодолевает современное общество. О последних приготовлениях
к эфиру – в нашем сюжете.
Контрольный
просмотр. Артур Галеев вглядывается в кадры почти завершенного фильма. История
страны и республики, часть и его жизни. 21-летний младший сержант добыл в бою
важные документы, спас командира и едва не погиб после того, как рядом с ним
разорвался танковый снаряд. Он был по ту сторону экрана – и на передовой, и
здесь, в тылу. И знает то, что для многих станет открытием благодаря этой
премьере.
Это нужно сделать,
это нужно показать тем, кто сейчас там, и тем, кто сейчас здесь.Артур Галеев, ветеран боевых действий
Действительно очень
важный и ответственный эфир нам предстоит. И мне очень почетно, что моим
соведущим в рамках эфира станет участник специальной военной операции. Очень
большой пласт информации, очень важная и ответственная работа. Но мы
справимся. Лиана Кирилова, редактор программы «Республика.LIVE» телеканала БСТ
Это
третий фильм из цикла «Башкортостан. Хроники», но первый о специальной военной
операции. Творческий коллектив телеканала БСТ и Центра управления Республикой
Башкортостан проделал колоссальную работу, собрав воедино материалы
региональных СМИ.
Мы благодарим всех
коллег из всех СМИ Республики Башкортостан, которые присылали нам материалы. И
по этим материалам все видно. Пускай где-то не хватает техники, пускай где-то,
может, ресурсы не такие большие, но с какой любовью, с каким качеством люди
относились к материалу, который они делали. И с какой любовью сами жители
республики относятся к этой теме. И это чувствуется в каждом кадре, в каждой
минуте этого фильма.Ярослава Феоктистова, главный режиссер телеканала БСТ
Фильм
о людях Башкортостана, сильных и смелых. Уникальные кадры с передовой.
Мобилизованные и добровольцы – на защите Родины. И крепкий тыл.
По прямому
поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова основная задача – показать, как Республика
Башкортостан жила и живёт в условиях специальной военной операции, рассказать о
том, как сейчас там ребята, на передовой, и как здесь, в тылу, объединились в
одной важной задаче – победе. И второе: в условиях специальной военной операции
Республика Башкортостан не только о передовой заботится, но и огромное значение
уделяет тому качеству жизни, которое есть здесь, в республике.Елена Прочаковская, начальник управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям
Большая
фундаментальная работа, в которой собрана вся хронология событий, связанных с
СВО, о том, как республика прожила последние почти полтора года, собравшись в
единое целое.
Что этот фильм
значит для БСТ? Вообще наш телеканал – это такая большая видеолетопись
республики. И в эти три часа мы попытались вложить всё самое важное и основное
о том, как прожила наша республика этот год с лишним, после февраля 2022 года. Как
мы все объединились для того, чтобы помочь нашим бойцам на передовой, помочь их
семьям и при этом не забывать и о развитии экономики, гуманитарной и социальной
сферы.Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»
Премьера
фильма «Башкортостан. Хроники. СВО» пройдет на телеканале БСТ с обсуждением в
студии. На показ приглашены представители разных сфер и областей. Премьера
состоится в четверг и в пятницу в 19 часов.