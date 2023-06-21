В прямом эфире телеканала БСТ пройдет просмотр и обсуждение фильма «Башкортостан. Хроники. СВО»

Большая премьера на телеканале БСТ. Завтра и послезавтра жители республики увидят документальный фильм «Башкортостан. Хроники. СВО». В его основе – материалы республиканских СМИ о людях Башкортостана, сильных и смелых. И о сложностях, которые достойно преодолевает современное общество. О последних приготовлениях к эфиру – в нашем сюжете.

Контрольный просмотр. Артур Галеев вглядывается в кадры почти завершенного фильма. История страны и республики, часть и его жизни. 21-летний младший сержант добыл в бою важные документы, спас командира и едва не погиб после того, как рядом с ним разорвался танковый снаряд. Он был по ту сторону экрана – и на передовой, и здесь, в тылу. И знает то, что для многих станет открытием благодаря этой премьере.

Это нужно сделать, это нужно показать тем, кто сейчас там, и тем, кто сейчас здесь.

Артур Галеев, ветеран боевых действий

Действительно очень важный и ответственный эфир нам предстоит. И мне очень почетно, что моим соведущим в рамках эфира станет участник специальной военной операции. Очень большой пласт информации, очень важная и ответственная работа. Но мы справимся. 

Лиана Кирилова, редактор программы «Республика.LIVE» телеканала БСТ
Фото №1 - В прямом эфире телеканала БСТ пройдет просмотр и обсуждение фильма «Башкортостан. Хроники. СВО»

Это третий фильм из цикла «Башкортостан. Хроники», но первый о специальной военной операции. Творческий коллектив телеканала БСТ и Центра управления Республикой Башкортостан проделал колоссальную работу, собрав воедино материалы региональных СМИ.

Мы благодарим всех коллег из всех СМИ Республики Башкортостан, которые присылали нам материалы. И по этим материалам все видно. Пускай где-то не хватает техники, пускай где-то, может, ресурсы не такие большие, но с какой любовью, с каким качеством люди относились к материалу, который они делали. И с какой любовью сами жители республики относятся к этой теме. И это чувствуется в каждом кадре, в каждой минуте этого фильма.

Ярослава Феоктистова, главный режиссер телеканала БСТ

Фильм о людях Башкортостана, сильных и смелых. Уникальные кадры с передовой. Мобилизованные и добровольцы – на защите Родины. И крепкий тыл.

Пенальти

По прямому поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова основная задача – показать, как Республика Башкортостан жила и живёт в условиях специальной военной операции, рассказать о том, как сейчас там ребята, на передовой, и как здесь, в тылу, объединились в одной важной задаче – победе. И второе: в условиях специальной военной операции Республика Башкортостан не только о передовой заботится, но и огромное значение уделяет тому качеству жизни, которое есть здесь, в республике.

Елена Прочаковская, начальник управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям
Фото №2 - В прямом эфире телеканала БСТ пройдет просмотр и обсуждение фильма «Башкортостан. Хроники. СВО»

Большая фундаментальная работа, в которой собрана вся хронология событий, связанных с СВО, о том, как республика прожила последние почти полтора года, собравшись в единое целое.

Что этот фильм значит для БСТ? Вообще наш телеканал – это такая большая видеолетопись республики. И в эти три часа мы попытались вложить всё самое важное и основное о том, как прожила наша республика этот год с лишним, после февраля 2022 года. Как мы все объединились для того, чтобы помочь нашим бойцам на передовой, помочь их семьям и при этом не забывать и о развитии экономики, гуманитарной и социальной сферы.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»

Премьера фильма «Башкортостан. Хроники. СВО» пройдет на телеканале БСТ с обсуждением в студии. На показ приглашены представители разных сфер и областей. Премьера состоится в четверг и в пятницу в 19 часов.

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