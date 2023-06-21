В Уфе прошли соревнования по роллер-спорту «Старты мечты»

Планы охватить уже Урал, Сибирь. Именно с проведением таких масштабных мероприятий. Идей у нас очень много, мы работаем над этим и пытаемся их воплотить в жизнь.

Владимир Мельнов, специалист по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья /Челябинская область/