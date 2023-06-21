В Уфе прошли соревнования по роллер-спорту «Старты мечты»

В столице республики впервые прошли всероссийские соревнования по роллер-спорту «Старты мечты». В них принимали участие дети с ограниченными возможностями здоровья из 19 регионов страны. В 2014 году была разработана программа «Лыжи мечты». Тогда ребята демонстрировали свои навыки на горнолыжных склонах. А уже с 2020 года программа обрела новое название «Лига мечты», где дети занимаются сразу несколькими видами спорта.
Только с посторонней помощью Михаил Зубков доезжает до финиша. По дистанции его сопровождает инструктор. А приспособление, на котором передвигается спортсмен, называется «ролятор». У Миши детский церебральный паралич, но диагноз не мешает ему заниматься спортом. Наоборот, трудности лишь подталкивают мальчика к новым успехам.
В программе «Лига мечты» множество направлений для физической, психологической и социальной реабилитации детей и взрослых с разными диагнозами здоровья. Такие, как горные лыжи, скалолазание, роллер-спорт и занятия на воде.
На соревнованиях в Уфе ребята выступали в нескольких дисциплинах. Демонстрировали навыки, которым учились несколько лет. Терентий Ртищев шестой год занимается по программе «Лига мечты». Зимой он активно увлекается горными лыжами, ну а летом переходит на ролики.
Одним из важных инструментов реабилитации людей с ограниченными возможностями является спорт. Для одних это способ улучшить здоровье, а для других – шанс получить спортивный разряд.
До финиша добрались все без исключения участники мероприятия. Ведь в спорте нет границ. А мечтам суждено сбываться.