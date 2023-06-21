В Уфе прошли соревнования по роллер-спорту «Старты мечты»

В столице республики впервые прошли всероссийские соревнования по роллер-спорту «Старты мечты». В них принимали участие дети с ограниченными возможностями здоровья из 19 регионов страны. В 2014 году была разработана программа «Лыжи мечты». Тогда ребята демонстрировали свои навыки на горнолыжных склонах. А уже с 2020 года программа обрела новое название «Лига мечты», где дети занимаются сразу несколькими видами спорта.

Только с посторонней помощью Михаил Зубков  доезжает до финиша. По дистанции его сопровождает инструктор. А приспособление, на котором передвигается спортсмен, называется «ролятор». У Миши детский церебральный паралич, но диагноз не мешает ему заниматься спортом. Наоборот, трудности лишь подталкивают  мальчика к новым успехам.

В программе «Лига мечты» множество направлений для физической, психологической и социальной реабилитации детей и взрослых с разными диагнозами здоровья. Такие, как горные лыжи, скалолазание, роллер-спорт и занятия на воде. 

Уже первые старты по «Лыжам мечты» показали, что для ребят, для тренеров, для родителей это очень, очень важно. Поэтому когда мы начинали ролики, мы уже не сомневались, что такой праздник спортивный, такая вот возможность вырваться вперед, она для ребят нужна.

Наталья Крель, председатель экспертного совета программы «Лига мечты»

На соревнованиях в Уфе ребята выступали в нескольких дисциплинах. Демонстрировали  навыки, которым учились несколько лет. Терентий Ртищев шестой год занимается по программе «Лига мечты». Зимой он активно увлекается горными лыжами, ну а летом переходит на ролики.

Фото №1 - В Уфе прошли соревнования по роллер-спорту «Старты мечты»

Мне нравится, что можно кататься, можно разучивать новые комбинации. Впрочем, ролики – это очень здорово. Это наше всё.

Терентий Ртищев, участник соревнований по роллер-спорту /Московская область/

Благодаря инструкторам «Лиги мечты» трудностей не испытывали. Потому что здесь работают профессионалы. Они знают, как общаться, они находят к каждому ребенку индивидуальный поход.

Татьяна Ртищева, мама Терентия Ртищева

Одним из важных инструментов реабилитации людей с ограниченными возможностями является спорт. Для одних это способ улучшить здоровье, а для других – шанс получить спортивный разряд.

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Планы охватить уже Урал, Сибирь. Именно с проведением таких масштабных мероприятий. Идей у нас очень много, мы работаем над этим и пытаемся их воплотить в жизнь.

Владимир Мельнов, специалист по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья /Челябинская область/

До финиша добрались все без исключения участники мероприятия. Ведь в спорте нет границ. А мечтам суждено сбываться.

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