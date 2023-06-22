Через Уфу проедет медиаэкспедиция «Победа – одна на всех!»

Гость отметил важность фонда в поддержке воинов СВО, а также рассказал о маршруте предстоящей экспедиции. Она стартует в Ханты-Мансийском автономном округе и пройдёт через большое количество субъектов страны. Конечной точкой пробега станут Луганская и Донецкая народные республики. Цель акции, по словам Худолеева, – показать национальное единство.