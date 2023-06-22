Более 102 тысяч льготников в Башкирии продолжают получать социальные услуги

Свыше 102,5 тысячи жителей нашего региона получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и в настоящее время сохраняют за собой право на частичное или полное получение набора социальных услуг. Об этом информирует ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан.
Набор социальных услуг включает обеспечение, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электропоездах и междугородних автобусах к месту лечения и обратно. Жители Башкирии имеют возможность получать эти услуги в натуральной форме либо отказаться от них.
Наиболее востребованной мерой предоставления преимуществ из вышеперечисленного перечня является проезд на электричках: на сегодняшний день данной услугой активно пользуются порядка 78 тысяч льготников. Более 65,3 тысячи жителей Башкирии активно используют полный набор социальных услуг. В общей сложности, около 289,4 тысячи граждан, входящих в льготные категории, имеют право на получение ЕДВ.
Представители отделения Социального фонда по Башкирии отмечают, что процесс выбора формата поддержки достаточно прост: для этого необходимо до 1 октября подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг, клиентскую службу Социального фонда либо в офисах МФЦ.
Выбранный вариант, указанный в заявлении, начнет действовать с 1 января будущего года. В том случае если заявление уже было подано ранее, то предоставлять новое заявление нет необходимости: льготники смогут продолжать получать выбранный набор услуг, пока не возникнет необходимость изменить свое решение.