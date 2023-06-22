В Уфе двое парней ворвались в дом к мужчине и избили его

Потерпевший проживает в доме на улице Бабушкина, у него в собственности есть велосипед, который он хранит в подъезде. По предварительным данным, днем мужчина заметил, что в подъезде двое неизвестных парней распивали спиртные напитки, вели себя агрессивно и вызывающее. В какой- то момент потерпевший услышал шум и решил посмотреть в дверной глазок. Там он увидел, что неизвестные пытаются вынести его велосипед. Мужчина вышел и сделал замечание хулиганам. Последние в свою очередь накинулись на него и стали избивать оппонента. Затем незнакомцы ворвались в квартиру.

пресс-служба МВД по РБ