В Уфе двое парней ворвались в дом к мужчине и избили его

59-летний уфимец обратился в полицию и рассказал, что двое неизвестных ворвались к нему в дом и избили его. Детали случившегося сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Уфе двое парней ворвались в дом к мужчине и избили его

Потерпевший проживает в доме на улице Бабушкина, у него в собственности есть велосипед, который он хранит в подъезде. По предварительным данным, днем мужчина заметил, что в подъезде двое неизвестных парней распивали спиртные напитки, вели себя агрессивно и вызывающее. В какой- то момент потерпевший услышал шум и решил посмотреть в дверной глазок. Там он увидел, что неизвестные пытаются вынести его велосипед. Мужчина вышел и сделал замечание хулиганам. Последние в свою очередь накинулись на него и стали избивать оппонента. Затем незнакомцы ворвались в квартиру.

пресс-служба МВД по РБ

В скором времени оперативники задержали подозреваемых. Во время задержания 23-летний молодой человек нецензурно вырадался в адрес одного из полицейских.

В настоящее время проводится проверка.

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