В Уфе двое парней ворвались в дом к мужчине и избили его
59-летний уфимец обратился в полицию и рассказал, что двое неизвестных ворвались к нему в дом и избили его. Детали случившегося сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Потерпевший проживает в доме на улице Бабушкина, у него в собственности есть велосипед, который он хранит в подъезде. По предварительным данным, днем мужчина заметил, что в подъезде двое неизвестных парней распивали спиртные напитки, вели себя агрессивно и вызывающее. В какой- то момент потерпевший услышал шум и решил посмотреть в дверной глазок. Там он увидел, что неизвестные пытаются вынести его велосипед. Мужчина вышел и сделал замечание хулиганам. Последние в свою очередь накинулись на него и стали избивать оппонента. Затем незнакомцы ворвались в квартиру.
пресс-служба МВД по РБ
В скором времени оперативники задержали подозреваемых. Во время задержания 23-летний молодой человек нецензурно вырадался в адрес одного из полицейских.