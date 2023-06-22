В Башкирии ближайшие два дня обещают быть дождливыми

Завтра, 23 июня, местами по региону вновь пройдут кратковременные осадки. Направление и сила ветра не изменятся. Ночью по-прежнему +3°, +8°, заморозки на почве и в воздухе до 0°, -2° на севере Башкирии и в горных районах. Днем потеплеет до +14°, +19°.