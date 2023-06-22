В Башкирии зафиксировали нашествие саранчи

Жителей Башкирии предупредили о массовом размножении саранчи. Об этом сообщили в Россельхозцентре региона.

Фото №1 - В Башкирии зафиксировали нашествие саранчи

Специалисты выявили личинок разного возраста. С 19 июня началось окрыление итальянского пруса. Это на месяц раньше, чем в прошлом году (21 июля).

В связи с этим, необходимо ускорить организацию наблюдения за развитием саранчовых и согласно заключению специалистов ведомства, при превышении экономического порога вредоносности провести обработки препаратами из действующего «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения на территории РФ». Опоздание с обработкой на 7-10 дней приводит к увеличению площади, заселённой саранчовыми вредителями, в 2-3 раза.

пресс-служба Россельхозцентра по РБ

Химическая борьба с саранчой наиболее эффективна против личинок младших возрастов, в связи с чем сроки истребительных мероприятий необходимо планировать таким образом, чтобы основные обработки были проведены против личинок второго — третьего возрастов. Обработки следует проводить только в утренние (с 06:00 до 11:00) или вечерние (с 17:00 до 22:00) часы. Все наземные обработки рекомендуется применять при скорости ветра не более 3 м/с.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ