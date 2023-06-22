В Башкирии зафиксировали нашествие саранчи

Химическая борьба с саранчой наиболее эффективна против личинок младших возрастов, в связи с чем сроки истребительных мероприятий необходимо планировать таким образом, чтобы основные обработки были проведены против личинок второго — третьего возрастов. Обработки следует проводить только в утренние (с 06:00 до 11:00) или вечерние (с 17:00 до 22:00) часы. Все наземные обработки рекомендуется применять при скорости ветра не более 3 м/с.