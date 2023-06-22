300 свечей зажгли у стелы «Город трудовой доблести» в Уфе

В Уфе жители присоединились к акции "Свеча памяти" в День памяти и скорби. У стелы "Город трудовой доблести" было зажжено 300 свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие организовали представители общественной организации "Алга Патриот", Уфимского университета науки и технологий, а также представители министерств и ведомств.

300 свечей были расставлены в форме слова "Помним" и даты, чтобы почтить память о героическом прошлом.

Место проведения акции, стела "Город трудовой доблести", является символом уважения к тем, кто трудился в тылу и внес свой вклад в Великую Победу. Руководитель организации "Алга Патриот" Ринат Хабиров отметил важность акции, подчеркнув, что более 710 тысяч солдат из Башкирской АССР отправились на фронт, и около 300 тысяч из них погибли.