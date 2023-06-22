Особая экономическая зона «Алга» в Башкирии получила расширение

Правительство подписало постановление о расширении особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» в Башкирии с целью создания новых производственных площадей и благоприятных условий для привлечения инвестиционных проектов. Шесть потенциальных инвесторов уже выразили свою заинтересованность в работе на новой территории ОЭЗ. Их планы включают в себя развитие мебельной, химической, и деревоперерабатывающей промышленности, производство сельскохозяйственной техники и нефтегазового оборудования. В течение следующих 10 лет они планируют инвестировать не менее 11 млрд рублей в свои проекты и создать 765 новых рабочих мест.

ОЭЗ "Алга" относится к промышленно-производственному типу таких зон и является одной из наиболее перспективных в России. С момента запуска в 2020 году на территории ОЭЗ уже активно работают 12 инвесторов, а еще 5 ожидают получения статуса резидента, что приведет к заполнению зоны на 80%. В связи с этим было принято решение о расширении площади ОЭЗ.