В Башкирии из пожара спасли двух взрослых и ребёнка

Сегодня, 22 июня, рано утром в Салавате зафиксировали крупный пожар. Подробности инцидента сообщили в МЧС региона.

Огнём охватило комнату в трёхкомнатной квартире многоэтажного дома по улице Калинина. Через 20 минут после сообщения о пожаре возгорание удалось ликвидировать.

Из зоны воздействия опасных факторов самостоятельно эвакуировалась 36-летняя женщина, которая получила травы. Ей потребовалась госпитализация. По лестничному маршу специалисты спасли трёх человек, среди которых один ребёнок.