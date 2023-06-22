Депутаты Госсобрания Башкирии проводят заключительное заседание весенней сессии

Хочу поблагодарить за быстрое реагирование на вызовы, с которыми мы с вами сталкивались. Прежде всего, это непростая работа в условиях коронавирусной инфекции, это оперативная работа в условиях СВО и противодействие санкционному давлению.

Далее депутаты заслушали доклад о реализации в 2022 году госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в регионе». Что касается рассмотренных сегодня законопроектов, они касались льгот для бизнеса, развития туризма в регионе, патриотического воспитания, информационной безопасности детей и не только. В списке рассматриваемых и законопроекты, которые были разработаны в срочном порядке. К примеру, внесение изменений в закон, которые будут ужесточать госнадзор за оборотом таких алкогольных напитков, как пиво и сидр.