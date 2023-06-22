Депутаты Госсобрания Башкирии проводят заключительное заседание весенней сессии

Парламентарии обсудят около 60 вопросов. На прямой связи – корреспондент телеканала БСТ. Какие темы обсуждают сегодня депутаты?
В повестке дня 55-го заседания Государственного Собрания республики шестого созыва значилось 67 вопросов. В самом начале перед депутатами выступил глава республики. Радий Хабиров поблагодарил парламентариев за работу в нелёгких условиях.
Далее депутаты заслушали доклад о реализации в 2022 году госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в регионе». Что касается рассмотренных сегодня законопроектов, они касались льгот для бизнеса, развития туризма в регионе, патриотического воспитания, информационной безопасности детей и не только. В списке рассматриваемых и законопроекты, которые были разработаны в срочном порядке. К примеру, внесение изменений в закон, которые будут ужесточать госнадзор за оборотом таких алкогольных напитков, как пиво и сидр.
О том, какие ещё законопроекты были сегодня рассмотрены и приняты, смотрите в следующих выпусках новостей на телеканале БСТ.