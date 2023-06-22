Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Свеча памяти»

В этот день 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, тем самым разделив жизнь миллионов людей на до и после. Из Башкирской АССР на фронт ушли более 710 тысяч солдат, около 300 тысяч из них погибли. Всего же война унесла жизни 27 миллионов жителей страны.