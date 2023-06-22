Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Свеча памяти»

В Башкортостане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Республика присоединилась к всероссийской акции «Свеча памяти». Ежегодно по всей стране в ночь 22 июня зажигаются тысячи свечей.
В этот день 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, тем самым разделив жизнь миллионов людей на до и после. Из Башкирской АССР на фронт ушли более 710 тысяч солдат, около 300 тысяч из них погибли. Всего же война унесла жизни 27 миллионов жителей страны.
В Уфе память погибших почтили в нескольких точках. 1500 свечей зажгли в «Военно-патриотическом парке «Патриот», еще 300 – возле стелы «Город трудовой доблести», огни образовали слово «Помним». 600 свечей светили у памятника командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова.