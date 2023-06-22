Такси в России накажут за водителей-нелегалов

Власти России планируют ужесточить надзор над такси. В Госдуму внесен соответствующий законопроект и принят в первом чтении. Инициатива предусматривает введение ответственности для агрегаторов за передачу заказов нелегальным водителям.

По итогам анализа документа планируется внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях, чтобы установить ответственность служб заказа такси за определенные нарушения. В частности, администраторы такси-платформ будут нести ответственность за неполное или недостоверное размещение информации о своей деятельности на своих сайтах, а также за передачу информации о заказах лицам без соответствующих разрешений на перевозку пассажиров и передачу информации о таких поездках третьим лицам.

Закон также предусматривает ответственность за отсутствие информации о начале деятельности службы такси или внесении изменений в эту информацию. Об этом сообщает информационное агентство "Башинформ".

В соответствии с предложением, предусматриваются штрафы в следующих размерах: для физических лиц от 1 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц от 3 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц от 5 000 до 500 000 рублей. Проверки и составление протоколов будут осуществляться полицией и уполномоченными лицами региональных служб, комментирует заместитель Председателя Комитета по защите конкуренции Антон Гетта.