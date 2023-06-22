В Башкирии рассказали о штрафах за продажу алкоголя в День молодежи

Мэрия Уфы напомнила жителям Башкирии о возможных штрафах до 300 тысяч рублей. В связи с наступающим Днем молодежи, который будет отмечаться 24 июня в субботу, будет действовать запрет на продажу алкоголя, нарушение которого влечет за собой наказание.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере 20-40 тысяч рублей для должностных лиц и 100-300 тысяч рублей для юридических лиц, с возможной конфискацией продукции. Ограничение распространяется только на розничную продажу алкоголя и не затрагивает общепит.