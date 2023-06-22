В Уфе стартовал семинар для учителей башкирского языка и литературы регионов России и стран СНГ

Семинар проводится с целью повышения квалификации специалистов, улучшения условий и методики преподавания башкирского языка. На базе Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 была организована творческая мастерская. На ней рассмотрели темы интерактивных уроков, упрощения решений всевозможных задач с помощью современных технологий.
В семинаре приняли участие представители Казахстана и соседних регионов. К слову, в Челябинской области башкирский язык изучают около 4 тысяч учеников. Для них ежегодно проводятся олимпиады и конкурсы.
Стоит отметить, что учителя родных языков и педагоги полилингвальных школ Башкортостана получат денежные премии. В этом году по поручению главы региона Радия Хабирова расширили список учителей, которые могут претендовать на материальное поощрение. Помимо учителей башкирского и русского языков, премии положены и преподавателям родных языков.