В Уфе стартовал семинар для учителей башкирского языка и литературы регионов России и стран СНГ

Семинар проводится с целью повышения квалификации специалистов, улучшения условий и методики преподавания башкирского языка. На базе Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 была организована творческая мастерская. На ней рассмотрели темы интерактивных уроков, упрощения решений всевозможных задач с помощью современных технологий.

В семинаре приняли участие представители Казахстана и соседних регионов. К слову, в Челябинской области башкирский язык изучают около 4 тысяч учеников. Для них ежегодно проводятся олимпиады и конкурсы.