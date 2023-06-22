В Уфе начался финальный этап дорожно-ремонтных работ на улице Рижской

На дороге протяженностью 640 метров и площадью более 8000 метров приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Впереди установка бортовых камней, обустройство обочины и тротуаров. Затем на дорогу нанесут горизонтальную разметку.

10 самосвалов, три катка, асфальтоукладчик, погрузчик и бригада работников трудятся на опережение. Капитальный ремонт должны были завершить к середине октября, однако планируют закончить в июле.