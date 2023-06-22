В России облегчат оплату услуг ЖКХ

Министерство ЖКХ объявило о предстоящей модернизации портала, сообщает министерство ЖКХ. Основные изменения будут затрагивать личные кабинеты жильцов и организаций в сфере ЖКХ.

В рамках модернизации будет представлен новый сервис под названием «История жизни дома», который предоставит жильцам доступ к информации о качестве услуг, средней стоимости, планах по капитальному ремонту и других важных аспектах.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика, основная цель модернизации заключается в создании понятной и удобной системы для пользователей. На портале будут доступны данные о состоянии дома, запланированных и выполненных работах, обращениях, управляющих компаниях и поставщиках коммунальных услуг.