Власти Башкирии предоставят дополнительную помощь пожилым и инвалидам

В Башкирии запущен экспериментальный проект, направленный на разработку системы долгосрочного ухода (СДУ) для пожилых людей и инвалидов. Согласно официальному документу, представленному Министерством труда Республики Башкортостан, в текущем 2023 году программой охвачено уже 226 жителей города Уфы, а еще 35 человек получили социальное обслуживание в стационарной форме в Республиканском геронтологическом центре "Именлек".

В систему долгосрочного ухода (СДУ) включены те граждане, которым необходима помощь в связи с полной или частичной утратой способности к самостоятельному передвижению, обслуживанию себя и удовлетворению основных потребностей. Это касается не только пожилых людей и инвалидов, но также тех, кто столкнулся с серьезными травмами или страдает от тяжелых заболеваний. Определение степени необходимости помощи осуществляется на основе медицинских осмотров, медико-социальной экспертизы, а также опросов близких родственников и друзей.