В Башкирии за неделю жертвами клещей стали 590 человек

Специалисты Роспотребнадзора Башкирии продолжают следить за ситуацией с распространением клещей.
По состоянию на 22 июня, клещи покусали 7416 человек. Отмечается, что за тот же период в прошлом гожу жертвами клещей стали 6889 человек. За неделю с жалобами на укусы насекомых пожаловались 590 человек.
В ведомстве напоминают, что в республике имеются активные природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи — это клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз. Поэтому жителей просят соблюдать меры предосторожности.