В Башкирии иностранцам запретили суррогатное материнство

В Госсобрании – Курултае Башкирии окончательно принят законопроект, вносящий изменения в статью 51 Семейного кодекса Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба Курултая.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что новый закон вводит запрет на суррогатное материнство для иностранцев и лиц без гражданства. Право на суррогатное материнство будут иметь только граждане Российской Федерации, находящиеся в законном браке, и которые не способны выносить и родить ребенка по медицинским показаниям. Одинокой гражданке России, чье состояние здоровья не позволяет ей стать матерью, также будет предоставлено это право.

Если брак супругов расторгнут, то граждане, ранее состоявшие в браке, смогут быть признаны родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, только после решения суда и получив согласие женщины, выносившей и родившей ребенка. Согласие суррогатной матери также потребуется при изменении гражданства супругов и в случае смерти одного из супругов.