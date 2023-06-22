В Башкирии начнут компенсировать платное образование детей

Согласно нововведению, с начала следующего года многодетные семьи получат компенсацию за половину расходов на платное образование своих детей в школах, колледжах и вузах. Максимальная сумма компенсации составит 30 тысяч рублей за учебный год. Льгота будет доступна для детей до 23 лет, обучающихся очно, сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.