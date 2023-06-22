Белорусская компания одежды объявила об открытии магазина в Уфе

Башкортостан и Беларусь нашли ещё одну точку соприкосновения. В республике откроется магазин белорусской компания одежды «Коминтерн». Об этом представители компании рассказали накануне юбилейного форума регионов России и Беларуси.
Гомельская компания занимается пошивом одежды делового стиля для мужчин, женщин и детей из натуральных тканей. В перспективе предприятие готово открыть и производство в Башкирии.
Идею расширения сотрудничества озвучил во время деловой поездки официальной делегации региона в Белоруссию Глава Башкирии. Радий Хабиров предложил локализовать производство предприятия в республике. «Пока надо шире открыть наш рынок для их костюмов, особенно сейчас, когда многие западные компании отказались нам поставлять свою одежду», — сказал глава после посещения швейных и экспериментальных цехов фабрики.
Генеральный директор «Коминтерна» Ксения Пантюхова уверена, что открытие магазина станет первым шагом к успешному долгосрочному партнерству между регионами. «У предприятия высокий производственный потенциал, основой которого является не только техническая база, оснащенная современным высокопроизводительным спецоборудованием и передовыми технологиями, но и квалифицированный персонал численностью около 900 человек. Поэтому вопрос локализации производства фабрики в Уфе требует тщательной экономической проработки», — поделилась она с корреспондентом ИА «Башинформ».
Сейчас обсуждается и возможность создавать на предприятии детскую школьную форму для учебных заведений Башкирии. Также белорусский бренд планирует коллаборации с дизайнерами республики, чтобы разработать эксклюзивные линии одежды.