Белорусская компания одежды объявила об открытии магазина в Уфе

Идею расширения сотрудничества озвучил во время деловой поездки официальной делегации региона в Белоруссию Глава Башкирии. Радий Хабиров предложил локализовать производство предприятия в республике. «Пока надо шире открыть наш рынок для их костюмов, особенно сейчас, когда многие западные компании отказались нам поставлять свою одежду», — сказал глава после посещения швейных и экспериментальных цехов фабрики.