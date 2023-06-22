Работник завода в Башкирии получил серьезную травму руки

Происшествие произошло в производственном цехе завода, где два штамповщика занимались заменой оснастки на гидравлическом прессе. После закрепления установки один из работников попросил своего напарника опустить пресс. Однако внезапно он заметил, что в нижней части пресса остались гаечный ключ и болты. Поскольку опускание штампа происходило медленно, рабочий решил, что успеет достать инструменты и, наклонившись, просунул свою правую руку под пресс. В это время его напарник отвлекся на приближающийся автопогрузчик и не заметил происходящего. В результате, когда первый работник собирал детали, его рука была придавлена штампом. Крики пострадавшего привлекли внимание коллеги, который немедленно отключил пресс. После инцидента пострадавшего доставили в больницу.