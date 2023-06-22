Житель Башкирии едва не убил супругу

В Белорецком районе в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что её соседку избивает муж.
Инцидент произошёл в многоквартирном доме по улице Кирова. Выяснилось, что 33-летний мужчина несколько дней не появлялся дома и проводил время за распитием алкоголя. Когда он пришёл домой, 27-летняя супруга не открыла ему дверь. Мужчина ночевал прямо в подъезде. Утром его супруга отправилась в магазин – её возлюбленный в порыве злости напал на неё с кулаками. Он ударил её головой об шкаф, грозился убить и начал душить. К счастью, женщина смогла обратиться за помощью к соседям. С места происшествия мужчина скрылся, но вскоре был задержан полицейскими.
Мужчина признал свою вину, но отметил, что на самом деле убивать жену не собирался, просто был зол. Он стал фигурантом уголовного дела.