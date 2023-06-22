Житель Башкирии едва не убил супругу

Инцидент произошёл в многоквартирном доме по улице Кирова. Выяснилось, что 33-летний мужчина несколько дней не появлялся дома и проводил время за распитием алкоголя. Когда он пришёл домой, 27-летняя супруга не открыла ему дверь. Мужчина ночевал прямо в подъезде. Утром его супруга отправилась в магазин – её возлюбленный в порыве злости напал на неё с кулаками. Он ударил её головой об шкаф, грозился убить и начал душить. К счастью, женщина смогла обратиться за помощью к соседям. С места происшествия мужчина скрылся, но вскоре был задержан полицейскими.