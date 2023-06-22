Житель Башкирии убил родственника с инвалидностью стеклянной бутылкой

Житель Уфы предстал перед судом. Его обвинили в жестоком убийстве родственника с инвалидностью.

В марте прошлого года мужчина приехал в гости в Федоровский район и распивал спиртные напитки с родственником, который являлся инвалидом II группы. Хозяин дома был ограничен в передвижениях. Между родственниками вспыхнул конфликт – гость решил убить мужчину.