Пенсионер из Башкирии отправился на СВО

65-летний активист и офицер запаса из Стерлитамакского района Башкирии Ф. обладает прекрасной физической формой, способен выполнить 50 отжиманий и 20 подтягиваний на турнике. Кроме того, Ф. активно занимается патриотической деятельностью и регулярно проводит мероприятия в своем родном селе.

По словам добровольца, с самого начала специальной военной операции он понимал, что его место – на передовой, рядом с юными бойцами. Он уверен, что его знания и навыки офицера обязательно пригодятся.

С самых первых дней Ф. стремился попасть в зону специальной военной операции, но каждый раз получал отказ. Сначала его заявление отклонили. Позже решение изменили, но направили на службу в тыл. Боец обратился во всевозможные инстанции, и в конце концов его упорство увенчалось успехом: Ф. получил отметку «Годен» и назначен командиром батальона на передовой.