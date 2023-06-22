Ущерб аграриев Башкирии превысил 590 млн рублей

В этом году башкирские аграрии успешно завершили посевную кампанию с посевной площадью около 2,9 млн га. Заместитель премьер-министра правительства Башкирии и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил об этом на пленарном заседании Госсобрания. Более 60% площади занимают зерновые и зернобобовые культуры, значительно расширились площади посева однолетних кормовых трав и сахарной свеклы.

Аграрии получили около 3,2 млрд рублей субсидий для поддержки и обеспечения ресурсами. Финансирование было почти полностью использовано для приобретения техники, минеральных удобрений, покрытия затрат на посевную площадь и компенсации низкой стоимости зерна.

Однако, погодные условия, включая сухую и жаркую весну и резкое понижение температуры, повредили посевы, приведя к потере около 120 тыс. га в 31 районе региона. Сумма ущерба превышает 590 млн рублей.