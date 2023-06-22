Радий Хабиров – депутатам Госсобрания: «Благодарю за конструктивную и содержательную работу»

Благодарю вас за конструктивную и содержательную работу. Нам выпали непростые испытания. Разумеется, в таких сложных условиях важно было обеспечить чёткое взаимодействие законодательной и исполнительной власти, что, собственно, и было сделано. Поэтому благодарю вас за то, что мы вместе оперативно реагировали на все вызовы. Прежде всего, это работа в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы принимали с вами неординарные и сложные решения. Хочу поблагодарить вас за консолидацию и оперативное принятие необходимых законодательных актов по поддержке наших воинов, членов семей военнослужащих и противодействия санкционному давлению. Это также было сделано очень эффективно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан