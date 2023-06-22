Радий Хабиров – депутатам Госсобрания: «Благодарю за конструктивную и содержательную работу»

До 30 тысяч рублей компенсации за обучение ребёнка для многодетных родителей. Соответствующий законопроект хотят принять депутаты в Башкортостане. Сегодня в Уфе состоялось заключительное заседание Госсобрания шестого созыва. В общей сложности парламентарии рассмотрели более 60 вопросов.
В повестке дня 55-го заседания Государственного Собрания республики шестого созыва значилось 67 вопросов. В самом начале перед депутатами выступил глава республики. Радий Хабиров поблагодарил парламентариев за работу в нелёгких условиях.
Льгот для бизнеса, развития туризма в регионе и патриотического воспитания, а также ряда других направлений касались рассматриваемые сегодня депутатами законопроекты. К примеру, представители партии ЛДПР предлагают внести изменения в Экологический кодекс региона, чтобы правительство республики могло определять уровень выбросов в атмосферный воздух. Коммунисты, в свою очередь, озадачены патриотическим воспитанием молодежи. Соответствующий законопроект приняли сегодня в третьем чтении.
Приняли сегодня депутаты в первом чтении изменения в закон об особо охраняемых природных территориях. Тем самым парламентарии хотят урегулировать вопросы посещения и развития инфраструктуры заповедных территорий. В списке рассматриваемых и законопроекты, которые были разработаны в срочном порядке. Среди них – изменения в закон, ужесточающие госнадзор за оборотом слабоалкогольных напитков.
Внести изменения хотят и в законопроект, затрагивающий интересы многодетных семей. Речь идёт о компенсациях за обучение детей. Инициатором выступило правительство региона. Если проект получит одобрение во всех чтениях, то господдержка начнет действовать с нового года. Льгота будет распространяться на обучение в платной школе, ссузе или высшем учебном заведении.
Это заключительное заседание не только весенней сессии, но и всего шестого созыва. В сентябре ожидаются выборы в башкирский парламент. Поэтому следующее рассмотрение и принятие законов депутатами Курултая состоится уже осенью и в новом составе.