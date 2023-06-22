В Уссурийск отправится воинский эшелон с новобранцами из Башкирии

Молодые люди будут проходить военную службу в сухопутных войсках. Накануне они собрались в республиканском сборном пункте. Всего их более 200 человек.

На сегодняшний день уже более тысячи призывников из Башкортостана находятся в воинских частях по всей стране. Служить в армии они будут год. При этом в военном комиссариате уверяют: ни один призывник не будет направлен в зону спецоперации. Всего за весенний призыв, который продлится до середины июля, из республики в Вооруженные Силы России отправят более 5,5 тысяч новобранцев.