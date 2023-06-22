В России запустили приложение «Россграм»

В России запустили отечественную версию Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ). Платформа является аналогом зарубежной платформы.
По информации разработчиков, приложение уже доступно для владельцев смартфонов с операционной системой iOS и Android. Россграм уже появился в онлайн-магазинах App Store и RuStore.
Пользователи смогут создавать профили, публиковать фотографии и видео, отправлять личные сообщения. Публичное ограниченное бета-тестирование приложения началось 1 декабря 2022 года.