В России сконструировали улучшенный двигатель для сельскохозяйственной техники

Новая разработка предназначена для сельскохозяйственной техники, которая поможет в несколько раз улучшить качество работы. Перед уже существующими двигателями новый двигатель имеет ряд преимуществ.

По информации разработчиков, себестоимость новой силовой установки на 30% ниже существующих агрегатов. При этом ресурс работы у него в два раза выше, чем у аналогов. Кроме того, в два раза вырастет срок жизни разработки, а сам двигатель вдвое меньше аналогов.