В Башкортостане сформировали штурмовой отряд «Шторм»

Его бойцы готовятся к отправке на боевое слаживание. В составе подразделения как опытные военнослужащие, так и новички. Есть среди контрактников и родственники, например, отцы вместе с сыновьями.

Разница в возрасте между Сергеем и Ильей – почти 25 лет. При этом именно сын делится с отцом своим опытом. Молодой человек уже был в зоне спецоперации, получил ранение, после чего снова рвется в бой. Глава семьи, недолго думая, решил вслед за ним отправиться на СВО.

Для бойца с позывным «Тёмыч» этот контракт – первый. Впрочем, о том, что происходит на передовой, он хорошо знает от своих друзей. По словам мужчины, раздумывал полгода, прежде чем принять окончательное решение. Не мог оставаться в стороне.

Причин много, и все главные. У меня дед воевал. Фашизм процветает, его надо давить. Не дай бог сюда к нашим детям придет. позывной «Тёмыч»

Мотивация у многих – остановить войну на дальних рубежах, не допустить ее к своим домам. Чтобы военнослужащие спокойно выполняли свои задачи, помощь им оказывают в тылу. В зону СВО регулярно отправляют гуманитарные грузы. Неравнодушные жители повсеместно делают приспособления вроде маскировочных сеток, окопных свечей, сухпайков. И, конечно, самое главное – забота о семьях. По словам главы администрации Чишминского района, ни одна просьба от близких контрактников не остается без внимания.