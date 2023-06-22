На телеканале БСТ прошел премьерный показ фильма «Башкортостан. Хроники. СВО»

Документальная лента о сильных и смелых людях республики и о сложностях, которые достойно преодолевает общество. В основу легли кадры, которые на протяжении почти полутора лет транслировали региональные СМИ.

Показ прошел с участием приглашенных гостей в студии телеканала. Среди них – представители разных сфер и областей, в том числе и военнослужащие, которые были на передовой, а также их родственники, которые следили за происходящим в зоне СВО посредством выпусков новостей.

Очень важная работа – собрать все материалы, чтобы люди понимали, что там происходит и для чего все это.

Анна Бабак, супруга мобилизованного

Всё узнаваемо, все разрушения видели. Помощь от республики получали.

Андрей Бабак, мобилизованный
Фото №1 - На телеканале БСТ прошел премьерный показ фильма «Башкортостан. Хроники. СВО»

Самое главное, чтобы все видели и понимали, что происходит, как ребята там, каков их быт.

Владимир Фирсов, военнослужащий по контракту

Большая фундаментальная работа вобрала в себя полную хронологию событий, связанных с СВО. Фильм получился настолько объемным, что создатели разделили его на две части. Завтра также в 19:00 часов мы покажем продолжение этой документальной ленты.

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