На телеканале БСТ прошел премьерный показ фильма «Башкортостан. Хроники. СВО»

Документальная лента о сильных и смелых людях республики и о сложностях, которые достойно преодолевает общество. В основу легли кадры, которые на протяжении почти полутора лет транслировали региональные СМИ.

Показ прошел с участием приглашенных гостей в студии телеканала. Среди них – представители разных сфер и областей, в том числе и военнослужащие, которые были на передовой, а также их родственники, которые следили за происходящим в зоне СВО посредством выпусков новостей.

Очень важная работа – собрать все материалы, чтобы люди понимали, что там происходит и для чего все это. Анна Бабак, супруга мобилизованного

Всё узнаваемо, все разрушения видели. Помощь от республики получали. Андрей Бабак, мобилизованный

Самое главное, чтобы все видели и понимали, что происходит, как ребята там, каков их быт. Владимир Фирсов, военнослужащий по контракту