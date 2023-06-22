В Национальном музее Башкирии открылась выставка «Заоблачный фронт»

Многие воины из Башкортостана мужественно сражались на Кавказе. Так, в августе 1942 года три минометчика 174-го горнострелкового полка в течение нескольких дней отражали атаки врага у одного из перевалов. Когда кончились боеприпасы, они последней миной подорвали себя вместе с фашистами.

Немецкие и советские источники поверхностно отразили локальные события на Кавказе. Найти место боев на территории гор и ущелий сложно. Тем не менее башкирские поисковики уже много лет ведут эту работу. Результаты их трудов дают ту информацию, которую больше нигде не найдешь. Но самые ценные предметы всё же не те, что представлены в зале, а личные вещи солдат, по которым поисковикам удаётся установить их имена и передать близким.