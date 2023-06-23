Младшего сержанта из Башкирии, погибшего в зоне СВО, посмертно наградили орденом Мужества

Орденом Мужества посмертно наградили младшего сержанта Дмитрия Собинова, погибшего в октябре 2022 года в зоне СВО. Администрация Октябрьского района Уфы отметила героизм бойца, выразила соболезнования и обещала помогать семье, оставшейся без кормильца.

Также участники специальной военной операции, приехавшие в отпуск, встретились со студентами. Бойцы отвечали на вопросы ребят и рассказывали про службу, быт, боевое братство и сложности, которые они преодолевают.