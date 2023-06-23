Приставы Башкирии разыскивают горе-отца, задолжавшего ребенку полмиллиона рублей

Судебные приставы РБ разыскивают уроженца Оренбурга 41-летнего Сергея Беребина, который задолжал своему 6-летнем ребенку свыше полумиллиона рублей алиментов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

По предварительным данным, должник проживает с сожительницей в Москве. Он может предоставлять услуги по монтажу отопления и косметическому ремонту.