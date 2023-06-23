В Уфе задержали подозреваемого в попытке сбыта синтетических наркотиков

Транспортные полицейские Уфы задержали 31-летнего жителя Иглино, подозреваемого в попытке сбыта синтетических наркотиков. При себе у него обнаружили 40 свертков с порошкообразным веществом.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, мужчина показал места, где он уже успел спрятать запрещенные вещества. Из тайников было изъято еще 20 свертков с веществом.
Результаты проведённой экспертизы показали, что изъятые вещества являются наркотическими средствами: мефедрон – 6 гр., каннабис (марихуана) – 3,925 гр., PVP - 24,018 гр.
На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет заключения.
Фото: МВД по РБ.