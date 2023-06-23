В Уфе задержали подозреваемого в попытке сбыта синтетических наркотиков

Транспортные полицейские Уфы задержали 31-летнего жителя Иглино, подозреваемого в попытке сбыта синтетических наркотиков. При себе у него обнаружили 40 свертков с порошкообразным веществом.

Фото №1 - В Уфе задержали подозреваемого в попытке сбыта синтетических наркотиков

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, мужчина показал места, где он уже успел спрятать запрещенные вещества. Из тайников было изъято еще 20 свертков с веществом.

Результаты проведённой экспертизы показали, что изъятые вещества являются наркотическими средствами: мефедрон – 6 гр., каннабис (марихуана) – 3,925 гр., PVP - 24,018 гр.

Как пояснил подозреваемый, в целях личного заработка, он, получив задание от незнакомого лица, с которым поддерживал связь через одну из социальных сетей, распространял запрещенные в обороте вещества в качестве «закладчика». Тайники с наркотиками злоумышленник обычно прятал в малолюдных местах - промзонах, пустырях, лесополосах. На этот раз он организовал закладки в полосе отвода железной дороги.

пресс-служба МВД по РБ

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет заключения.

Фото: МВД по РБ.

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