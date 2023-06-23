В Уфе задержали подозреваемого в попытке сбыта синтетических наркотиков

Как пояснил подозреваемый, в целях личного заработка, он, получив задание от незнакомого лица, с которым поддерживал связь через одну из социальных сетей, распространял запрещенные в обороте вещества в качестве «закладчика». Тайники с наркотиками злоумышленник обычно прятал в малолюдных местах - промзонах, пустырях, лесополосах. На этот раз он организовал закладки в полосе отвода железной дороги.

пресс-служба МВД по РБ