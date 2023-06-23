В Башкирии мужчина разбил стекло чужой машины и похитил пистолет

35-летний житель Стерлитамака обратился в полицию и рассказал, что кто-то разбил заднее стекло его автомобиля и украл травматический пистолет и иностранную валюту. Было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В скором времени оперативники задержали 37-летнего жителя Ульяновской области. Сначала он отрицал свою вину, но экспертиза показала, что следы, оставленные на месте преступления, принадлежат ему. После этого он все-таки признался в содеянном.
Дома у задержанного нашли иностранную валюту, но он утверждает, что краденные деньги он уже потратил, а это его личные накопления. Травматический пистолет подозреваемый якобы выкинул, испугавшись ответственности. Деньги изъяты.
Фото: МВД по РБ.