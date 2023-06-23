В Башкирии мужчина разбил стекло чужой машины и похитил пистолет

Со слов задержанного, он познакомился в интернете с девушкой из Стерлитамака и приехал к ней, чтобы встретиться лично. По предварительным данным, свидание не удалось, и мужчина решил совершить преступление. Проходя мимо «Ауди», подозреваемый увидел на заднем сидении сумку и пистолет. Камнем разбил заднее окно и достал иностранную валюту и оружие. После этого пошел спать, а на утро выехал обратно к семье в Ульяновск.

пресс-служба МВД по РБ