В Башкирии мужчина разбил стекло чужой машины и похитил пистолет

35-летний житель Стерлитамака обратился в полицию и рассказал, что кто-то разбил заднее стекло его автомобиля и украл травматический пистолет и иностранную валюту. Было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии мужчина разбил стекло чужой машины и похитил пистолет

В скором времени оперативники задержали 37-летнего жителя Ульяновской области. Сначала он отрицал свою вину, но экспертиза показала, что следы, оставленные на месте преступления, принадлежат ему. После этого он все-таки признался в содеянном.

Со слов задержанного, он познакомился в интернете с девушкой из Стерлитамака и приехал к ней, чтобы встретиться лично. По предварительным данным, свидание не удалось, и мужчина решил совершить преступление. Проходя мимо «Ауди», подозреваемый увидел на заднем сидении сумку и пистолет. Камнем разбил заднее окно и достал иностранную валюту и оружие. После этого пошел спать, а на утро выехал обратно к семье в Ульяновск.

пресс-служба МВД по РБ

Дома у задержанного нашли иностранную валюту, но он утверждает, что краденные деньги он уже потратил, а это его личные накопления. Травматический пистолет подозреваемый якобы выкинул, испугавшись ответственности. Деньги изъяты.

Фото: МВД по РБ.

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