В Уфе обрушился потолок в «Казарме внутренней стражи»

В башкирской столице в «Казарме внутренней стражи» произошло обрушение потолка. Об этом заявила Эльза Маулимшина, член Совета по правам человека при Главе РБ.

В здании №55/1 по улице Карла Маркса произошло сразу два ЧП. Сначала обвалилось перекрытие второго этажа в санузле, а спустя 12 часов произошло то же самое, но в другом конце здания.