В Уфе обрушился потолок в «Казарме внутренней стражи»

В башкирской столице в «Казарме внутренней стражи» произошло обрушение потолка. Об этом заявила Эльза Маулимшина, член Совета по правам человека при Главе РБ.
В здании №55/1 по улице Карла Маркса произошло сразу два ЧП. Сначала обвалилось перекрытие второго этажа в санузле, а спустя 12 часов произошло то же самое, но в другом конце здания.
Маулимшина утверждает, что частичные обрушения крыши здания были и раньше, последнее произошло в 2019 году.
Как сообщает КП-Уфа, ссылаясь на пресс-службу УГЗ Уфы, никто не пострадал.
Фото: vk.com/elza_maulimshina.