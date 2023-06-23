В Уфе обрушился потолок в «Казарме внутренней стражи»

В башкирской столице в «Казарме внутренней стражи» произошло обрушение потолка. Об этом заявила Эльза Маулимшина, член Совета по правам человека при Главе РБ.

Фото №1 - В Уфе обрушился потолок в «Казарме внутренней стражи»

В здании №55/1 по улице Карла Маркса произошло сразу два ЧП. Сначала обвалилось перекрытие второго этажа в санузле, а спустя 12 часов произошло то же самое, но в другом конце здания.

Маулимшина утверждает, что частичные обрушения крыши здания были и раньше, последнее произошло в 2019 году.

Как сообщает КП-Уфа, ссылаясь на пресс-службу УГЗ Уфы, никто не пострадал.

Фото: vk.com/elza_maulimshina.

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